Supercoppa, i convocati di Allegri per Inter-Juve: quattro rientri, c’è Danilo

I convocati della Juventus per la sfida di Supercoppa contro l’Inter in programma domani: quattro rientri per Allegri, presente Danilo

Manca sempre meno alla finalissima di Supercoppa tra Inter e Juventus, in programma domani alle ore 21:00 a San Siro. Un match al quale la ‘Vecchia Signora’ arriva in grande difficoltà. Non saranno della gara, infatti, de Ligt e Cuadrado, entrambi squalificati. Assente ovviamente anche Federico Chiesa, che salterà tutto il resto della stagione, oltre a Ramsey positivo al Covid-19.

Ma le buone notizie ci sono per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha diramato la lista dei convocati e nell’elenco figurano Bonucci, Alex Sandro e Danilo. Tutti e tre rientrano dai rispettivi infortuni: l’ex Manchester City, che ha appena superato un lungo stop fisico, è stato in dubbio fino all’ultimo, ma alla fine si è deciso di aggregarlo alla spedizione. Presente pure Pinsoglio, il quale si è da poco negativizzato.

Inter-Juventus, i convocati di Allegri per la Supercoppa: tornato Danilo, Alex Sandro e Bonucci

Di seguito l’elenco completo.

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin;

DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Alex Sandro, Luca Pellegrini, Bonucci, Rugani, De Winter;

CENTROCAMPISTI: Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski;

ATTACCANTI: Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Aké.