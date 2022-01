Al Bologna non basta la magia di Orsolini: rimonta in extremis del Cagliari

Il Cagliari annulla in rimonta una magia su punizione di Orsolini: Pavoletti e Gaston Pereiro stendono il Bologna, finisce 2-1

Arriva il triplice fischio della gara tra Cagliari e Bologna, che ha chiuso il 21esimo turno di Serie A. Si trattava di una partita importante soprattutto per i sardi in ottica salvezza e la squadra di Mazzarri è riuscita a portarsi a casa tre punti importantissimi. Il match è stato in equilibrio sin dai primi minuti, non a caso nel primo tempo non ci sono stati gol da ambo le parti.

Nella seconda frazione di gioco la sfida si accende. Orsolini pesca il jolly e conquista il vantaggio con una vera e propria magia su punizione. Tiro e giro preciso nel sette, che non lascia scampo ad un Cragno come sempre sul pezzo. Ma i padroni di casa non si abbattono e al 71esimo agguantano il pareggio con la rete di Pavoletti su assist di Gaston Pereiro. Nel finale lo stesso Pereiro, al 93′, trova il vantaggio sfruttando alla grande un filtrante di Joao Pedro. Il Cagliari batte in rimonta, come successo contro la Sampdoria, il Bologna di Mihajlovic e dimostra di credere nella salvezza.

Serie A, Cagliari-Bologna 2-1: tabellino e classifica

Cagliari-Bologna 2-1: 54′ Orsolini (B), 71′ Pavoletti (C), 90+3′ Gaston Pereiro (C)

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 49, Milan 48, Napoli 43, Atalanta* 41, Juventus 38, Fiorentina* 32, Roma 32, Lazio 32, Torino* 28, Sassuolo 28, Empoli 28, Bologna* 27, Hellas Verona 27, Udinese** 20, Sampdoria 20, Spezia 19, Venezia* 17, Cagliari 16, Genoa 12, Salernitana** 11.

*Una partita in meno

**Due partite in meno