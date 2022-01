Il piano dell’Inter sul mercato per il centrocampista: osservato speciale in casa Atalanta

Questa sera il big match tra Atalanta e Inter può dire tanto sulla lotta scudetto. I nerazzurri, reduci dalla vittoria in Supercoppa che ha messo in cassaforte il primo trofeo della stagione, sono primi in classifica con 49 punti ma la ‘Dea’ di punti ne ha 41 e non vuole perdere il passo.

Questa sera, però, oltre alla gara sul campo, tra le file dell’Atalanta potrebbe esserci un osservato speciale. L’Inter, infatti, è sulle tracce di Mario Pasalic che sta disputando un’altra stagione molto prolifica. Il classe ’95 tedesco ha messo a segno 8 gol e 6 assist in 20 partite giocate, non sempre da titolare. Nelle rotazioni di Gasperini, l’ex Milan è una pedina fondamentale per la qualità che mette in campo e soprattutto per i tempi d’inserimento quasi sempre perfetti.

L’Inter su Pasalic: osservato speciale stasera

Questa sera proprio Pasalic sarà l’osservato speciale per i dirigenti dell’Inter. Beppe Marotta sta pensando concretamente di affondare il colpo per il centrocampista tedesco che però ha una valutazione di circa 20-25 milioni di euro. Un affare che l’Inter potrebbe pensare di mettere concretamente in piedi in vista del mercato estivo.