Salernitana, Sabatini accelera sul calciomercato: pronti i primi colpi

Walter Sabatini fa il punto sul calciomercato della Salernitana: nei prossimi giorni i primi colpi, con l’obiettivo di rinforzare tutti i reparti

È ufficialmente iniziata l’avventura di Walter Sabatini da direttore sportivo della Salernitana. L’esperto dirigente umbro si è presentato in conferenza stampa, spiegando i suoi programmi per la squadra granata.

Saranno cinque, se non sei, gli della Salernitana in questa sessione invernale di calciomercato. Lo ha annunciato Walter Sabatini nel corso della conferenza stampa di presentazione. Una conferenza durante la quale l’esperto dirigente umbro ha fatto luce sul suo progetto per l’avventura in granata dopo aver firmato un contratto di sei mesi. “È stata una mia richiesta accolta dal presidente” ha sottolineato Sabatini il quale non ha “mai voluto gravare contrattualmente sui club”.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato, la Juventus lo blinda | Addio Conte

Nelle scorse ore il neo patron Danilo Iervolino ha parlato di un instant team, ovvero una serie di rinforzi da mettere subito a disposizione del tecnico per tentare l’impresa salvezza. “Credo che verranno cinque, sei calciatori” ha annunciato Sabatini, “ma prima devo parlare con la squadra”. L’incontro ci sarà domani, quando Walter Sabatini farà il punto anche sull’aspetto motivazionale del gruppo, per decidere anche gli inevitabili tagli.

Calciomercato Salernitana, piano e obiettivi di Sabatini

Nessun nome fatto da Walter Sabatini (“non faccio nomi, ma non voglio dare toppe ai giornalisti) tranne uno, quello di Federico Fazio. “È una possibilità” ha confermato il diesse granata, confermando – almeno in parte – le voci di un possibile arrivo dell’esperto difensore in granata. L’obiettivo è quello di rinforzare la squadra, in tutti i reparti, con calciatori di esperienza e temperamento. Sabatini costruirà una “squadra usa e getta, con calciatori già pronti per affrontare una battaglia sportiva”.

LEGGI ANCHE >> Roma, Veretout scalzato da Oliveira: perché può farsi avanti l’Inter

E il budget? Non ci sono cifre stabilite, l’intento è quello di mantenere la categoria, costi quel che costi, ma senza sperperare. Qualche rinforzo potrà arrivare da altri Paesi: “Ho sempre pescato dal mercato estero, anche con molta fortuna”. E su Simy: “È un giocatore che ha lungamento goduto della mia stima, ma quest’anno ha deluso. Sono pronto a cambiare idea, vedrò gli allenamenti e valuterò. Sicuramente il Simy della Salernitana deve fare di più”. Una Salernitana che, dunque, verrà decisamente rinforzata, puntando ancora su Franck Ribery: “È un campione e farà il campione”.

I tempi

La Salernitana ha bisogno di rinforzi, e in fretta. Già, perché domenica c’è la difficile partita sul campo del Napoli e tra squalifiche, infortuni e Covid, le assenze non saranno poche. Ecco perché mercoledì Walter Sabatini incontrerà patron Iervolino a Roma. Sarà l’occasione per “chiudere due o tre trattative importanti per la prossima partita”. In generale, “in otto giorni conto di fare molto” ha ribadito il nuovo direttore sportivo granata, la cui ennesima avventura è iniziata.