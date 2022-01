L’Atletico di Simeone chiama Hakan Calhanoglu e pensa ad uno scambio proponendo un big per convincere l’Inter

Una delle vere rivelazioni della nuova Inter di Simone Inzaghi è senza dubbio Hakan Calhanoglu. Arrivato in sordina nella bufera di mercato estiva che ha visto Lukaku e Hakimi lasciare Milano, l’ex Milan si è inserito a poco a poco, tra lo scetticismo generale e dei tifosi che lo vedevano quasi come un nemico.

Dopo il gol all’esordio col Genoa ha perso un pò la bussola ma Inzaghi ha continuato a dargli fiducia e lui si è definitivamente imposto nel centrocampo nerazzurro al fianco di Brozovic e Barella, non facendo rimpiangere neppure un campione come Eriksen. In 19 partite ha realizzato 6 gol e fornito 7 assist (primo posto con Barella nella classifica degli assist-man di Serie A). Ad oggi Calhanoglu è un punto di riferimento per l’Inter e sta vivendo la sua miglior stagione da quando è in Italia ed ecco che anche per lui cominciano ad arrivare delle sirene di mercato.

Simeone chiama Calhanoglu: scambio con De Paul

L’ex centrocampista nerazzurro, Diego Pablo Simeone vorrebbe portare Calhanoglu a Madrid per rinforzare il centrocampo del suo Atletico. La pedina di scambio dei ‘colchoneros’ potrebbe essere Rodrigo De Paul, arrivato in estate dall’Udinese, ma fino ad ora in ombra sia in campionato che in Champions. Nessun gol per l’argentino in Liga e appena una rete in Europa.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juve, scippo a Mourinho con lo scambio: 50 milioni

Si tratterebbe di uno scambio, di fatto, alla pari per età (entrambi 27 anni), che per valutazione, considerato che entrambi i trequartisti hanno un costo di circa 40 milioni di euro. Molto dipenderà dalla volontà dell’Inter che, però, ad oggi si gode le giocate del turco.