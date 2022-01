Spunta un’altra pretendente per Paulo Dybala: chiamata dalla Premier League per la ‘Joya’

Nel caos legato alla vicenda Dybala, la Juventus sta per portare a Torino il bomber serbo, Dusan Vlahovic. Il giocatore avrebbe scelto la ‘Vecchia Signora’ che è a lavoro con la Fiorentina per limare gli ultimi dettagli e ufficializzare il grande acquisto.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, accordo raggiunto per Gosens: tutti i dettagli

Con l’arrivo di Vlahovic, il rinnovo di Dybala non diventa più una priorità assoluta per i bianconeri, sopratutto alle condizioni che chiede l’argentino. La Juventus sborserà circa 75 milioni di euro per il serbo e non ha intenzione di assecondare la richiesta di ingaggio della ‘Joya’. L’amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene ha detto che febbraio ci sarà il summit decisivo per decidere il futuro dell’ex Palermo ma al momento il rinnovo sembra un’opzione molto remota. Sono diverse le pretendenti per Dybala, tra cui l’Inter che anche attraverso l’a.d Beppe Marotta non ha nascosto l’ammirazione. Ecco, però, che spunta una nuova pretendente.

Calciomercato, anche il Liverpool su Dybala

Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, sulle tracce di Paulo Dybala ci sarebbe anche il Liverpool. I Reds devono ancora risolvere il futuro di Roberto Firmino che potrebbe anche partire. Di conseguenza Klopp è a caccia di un nuovo attaccante e l’argentino della Juve rispecchia le caratteristiche che vorrebbe.

Dybala in Premier affronterebbe una nuova sfida che potrebbe stimolarlo. Inoltre il Liverpool potrebbe garantirgli l’ingaggio che chiede e che attualmente la Juventus non sembra in alcun modo intenzionato a garantirgli.