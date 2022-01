Inter, il top player può salutare: intreccio con Ronaldo

L’Inter lavora sul calciomercato e intanto potrebbe perdere un suo big in futuro: si fa avanti il top club, intreccio con Cristiano Ronaldo

È una grandissima stagione quella che sta vivendo l’Inter, che occupa la vetta della classifica e vuole continuare a crescere per fare sempre meglio. I pezzi pregiati dei nerazzurri però attirano le attenzioni delle big e nella prossima sessione di calciomercato bisognerà capire se lottare per trattenerli o cederli a cifre elevate.

Calciomercato Inter, per Lautaro Martinez può farsi avanti il Manchester United

Uno dei calciatori che potrebbe salutare è Lautaro Martinez, visto che è ormai una certezza in attacco e potrebbe diventare un rinforzo di lusso per le big. Sulle sue tracce, come riporta ‘InterLive.it’, potrebbe spuntare il Manchester United. I ‘Red Devils’ hanno ceduto Martial e la carta di identità non è dalla parte di Cavani e Cristiano Ronaldo, per questo potrebbero0 ringiovanire l’attacco nei prossimi mesi. Possibile dunque un assalto per ‘El Toro’.

Lautaro Martinez potrebbe anche partire per offerte importanti, ma a patto che l’Inter trovi il suo sostituto. L’indiziato numero uno per rimpiazzarlo è Gianluca Scamacca che sta crescendo tanti in questi mesi e impressiona tutti con la maglia del Sassuolo.