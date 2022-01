Calciomercato, da Morata a Diego Costa: quanti affari saltati

Il calciomercato di gennaio si è concluso con i botti Vlahovic e Gosens, ma non sono mancati gli affari saltati: da Morata ad Aubameyang, i colpi sfumati

Un calciomercato con i…botti! Juventus e Inter hanno animato la sessione inverale della campagna trasferimenti in Serie A: Vlahovic e Gosens sono i fiori all’occhiello di un mese che non ha mancato di regalare operazioni più o meno importanti.

I bianconeri ne escono rivoluzionati con l’arrivo anche di Zakaria, mentre Inzaghi potrà contare su Caicedo come punta di ‘scorta’. Ma non sono mancati i colpi sfumati, affari che sembravano praticamente fatti e alla fine sono svaniti. Un esempio? Il più importante di tutti: Alvaro Morata al Barcellona. I blaugrana sembravano puntare tutto o quasi sull’attaccante spagnolo, il calciatore era pronto a trasferirsi al ‘Camp Nou’ e la Juventus non vedeva male il suo addio ed invece… Invece c’era da fare i conti con una trattativa complicata che coinvolgeva anche l’Atletico Madrid e con le esigenze di bilancio dei catalani. Morale della favola? Morata vestirà almeno fino a giugno la maglia bianconera della Juventus.

Quello che farà dal prossimo anno Gatti: il centrale del Frosinone sembrava ad un passo dal Torino ed, invece, al fotofinish è arrivato il blitz juventino che ha cambiato le carte in tavola. Un blitz mancato per Aubameyang. In rotta con l’Arsenal, l’attaccante gabonese è stato accostato a più riprese alla stessa Juventus, all’Inter e anche al Milan. Alla fine il suo approdo in Serie A (sarebbe stato un ritorno) non si è concretizzato.

Calciomercato, affari sfumati: c’è anche Diego Costa

E nell’elenco degli affari sfumati c’è anche un altro bomber come Diego Costa. Svincolato, la Salernitana ha provato a portarlo in Italia e sembrava sul punto di esserci riuscita. Niente di fatto, invece, con l’ispano-brasiliano che è ancora alla ricerca di una nuova squadra. Quella che voleva trovare Nahitan Nandez. Il nome del centrocampista del Cagliari è stato accostato a Inter, Napoli e Torino senza però che l’affare si sbloccasse. Ci ha provato la Juventus fino al gong ma alla fine non se n’è fatto più nulla.

Non è andato in porto neanche il trasferimento di Arthur all’Arsenal o la ricerca di un difensore da parte del Milan con Botman rimasto in Francia. Un affare sfumato (per ora), non l’unico: per loro se ne riparlerà in estate.