Calciomercato Inter, sfuma il colpo: c’è il Real Madrid

L’Inter continua a lavorare in ottica futura per arrivare a colpi da urlo. Così a gennaio è arrivato Robin Gosens, ecco il retroscena di mercato.

Un lavoro certosino, portato avanti ormai da tanto tempo. L’Inter ha messo a segno un colpo importante sulla corsia esterna con l’arrivo del laterale tedesco Robin Gosens, che ha detto addio all’Atalanta.

Come svelato da Sky Sports DE, l’Inter ha voluto chiudere la pratica dell’ex giocatore dell’Atalanta visto che per il terzino del Lipsia, Angelino, il costo era elevato. Così il Real Madrid sta provando il suo acquisto guardando continuamente in Bundesliga per rinforzare la fascia mancina visto che Marcelo dirà addio a parametro zero. La società nerazzurra era interessata allo spagnolo, ma alla fine ha optato per il laterale tedesco per puntellare la rosa a disposizione di Inzaghi.

Calciomercato Inter, il lavoro di Marotta

In attacco è arrivato anche Caicedo per rinforzare il reparto offensivo con un giocatore che conosce molto bene dai tempi della Lazio. Così l’Inter si è portata avanti con il lavoro grazie alla gestione ottimale dell’ad Beppe Marotta, un punto di riferimento totale all’interno della società nerazzurra. Per Angelino c’è il forte interessamento del Real Madrid dopo che i nerazzurri hanno subito chiuso il colpo Gosens dall’Atalanta.