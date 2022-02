Il rinnovo non cambia i piani dell’Inter: scambio più cash in Serie A

L’Inter continua a lavorare sul fronte calciomercato anche in ottica futura: colpo in estate nonostante il rinnovo, il piano di Marotta

Saranno mesi intensi in casa nerazzurra per provare a raggiungere nuovi innesti di assoluto valore in vista della prossima stagione. Il dg Marotta non si ferma per il futuro: ci proverà fino alla fine.

Nelle ultime ore il difensore brasiliano del Torino, Bremer, ha rinnovato con il club granata fino al 2024 venendo incontro alle esigenze della società di Cairo. Sulle sue tracce ci sarebbero tutti i maggiori club europei, pronti a provare l’assalto vincente in estate. Su tutti l’Inter, che vuole incrementare il tasso tecnico della compagine guidata da Simone Inzaghi. La prima parte di stagione di Bremer è stata entusiasmante annullando così tutti i migliori attaccanti del campionato italiano. Con Juric le sue prestazioni sono cresciute a dismisura attirando gli interessi delle big d’Europa.

Calciomercato Inter, suggestione Bremer: l’assalto di Marotta

Lo stesso centrale del Torino ha dimostrato di essere attento lavorando ad uomo sul suo rispettivo avversario: per la compagine nerazzurra sarebbe un colpo da urlo per la difesa a tre. L’idea potrebbe essere quella di inserire nella trattativa il centrocampista Gagliardini più soldi per abbassare così le pretese del Torino, che intende vedere Bremer ad un prezzo importante. Nonostante il rinnovo fino al 2024 il club granata è pronto a cederlo a cifre alte dopo l’exploit avvenuto negli ultimi mesi.