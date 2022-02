Morata ancora in Serie A: scambio choc | Doppio ostacolo

Alvaro Morata lascerà la Juventus: in estate, l’Atletico Madrid può rispedirlo in Serie A con un clamoroso scambio

La via è tracciata, con l’approdo di Dusan Vlahovic alla corte di Allegri il destino di Alvaro Morata sarà molto probabilmente lontano dalla Torino bianconera. Dopo il prestito biennale, lo spagnolo tornerà all’Atletico Madrid visto che la Juventus non riscatterà il centravanti per i 35 milioni pattuiti nei mesi scorsi. Ecco quindi che nel futuro di Morata potrebbe comunque continuare ad esserci la Serie A. Il ‘Cholo’ Simeone non intende puntare sulla punta iberica, in scadenza tra l’altro nel 2023 e destinato a dire addio a titolo definitivo al termine dell’attuale stagione. Uno scenario ben delineato quello che riguarda Morata, a segno 8 volte, con 5 assist in 29 presenze con la squadra di Massimiliano Allegri.

Nonostante sia rimasto a Torino al termine della sessione invernale di calciomercato, lo spagnolo potrebbe solo ‘spostarsi’ da Torino, in un’altra big italiana. Si tratta del Napoli, al quale Morata negli ultimi anni (così come il Milan) è stato accostato a più riprese. L’indiscrezione, lanciata da ‘Fichajes.net’ nelle scorse ore, vedrebbe quindi lo spagnolo tra i candidati a vestire l’azzurro a giugno. Nei piani di Simeone la possibilità di uno scambio tra pochi mesi, con la società di Aurelio De Laurentiis: ecco su chi ha messo gli occhi il tecnico argentino.

Morata al Napoli con lo scambio: due nodi da sciogliere

Alvaro Morata potrebbe trasferirsi alla corte di Luciano Spalletti. Con Mertens in scadenza, Insigne ormai promesso sposo del Toronto, la società partenopea dovrà darsi da fare per rinforzare l’attacco. Simeone segue da tempo Fabian Ruiz e potrebbe offrire il cartellino di Morata per ‘regalarsi’ il forte centrocampista ex Betis, in scadenza come Morata tra meno di un anno e mezzo.

I nodi da sciogliere per gli azzurri sarebbero due. In primis il rapporto tutt’altro che idilliaco di Morata con la piazza partenopea (oltre al suo passato juventino, ha rifiutato in diverse occasioni il Napoli).

Il secondo ‘problema’ sarebbe l’ingaggio: a Torino, Morata guadagna 5 milioni di euro netti (che con i bonus possono raggiungere i 7,5) all’anno.