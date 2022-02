Calciomercato, si allontana la Juventus | Accordo più vicino per il rinnovo

Il Barcellona si avvicina all’accordo per il rinnovo di uno dei propri gioielli: si complica il colpo per la Juventus

Il Barcellona si gode la grande vittoria contro l’Atletico Madrid che ha visto protagonisti i veterani del club, Dani Alves e Jordi Alba. Un gol, però, lo ha timbrato anche uno dei giocatori del momento, Ronald Araujo.

Il difensore uruguaiano è ormai entrato nelle grazie di Xavi ed è uno dei perni del nuovo Barcellona. Le sue prestazioni hanno destato l’attenzione di molti club, visto il contratto in scadenza a giugno 2023. Tra i club che hanno messo gli occhi sul classe ’99 c’è anche la Juventus che è a caccia di un difensore giovane in vista della prossima stagione, alla luce della situazione in bilico di De Ligt.

Juventus, il Barcellona blinda Araujo

La posizione del Barcellona, però, è chiara su Araujo. La società catalana vuole trattenerlo e lo stesso giocatore ha intenzione di continuare con i blaugrana. Anche Xavi ha parlato dell’uruguaiano, sottolineando la stima nei suoi confronti: “Il ragazzo è amato nello spogliatoio, ci dà molto in campo e per noi è una priorità”. Come sottolineato da ‘diariogol.com’, lo zoccolo duro del club ha subito preso Araujo sotto la sua ala ed entrambe le parti sono intenzionate a proseguire insieme.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, duello Milan Inter: il big può tornare in Serie A

La pista Araujo si complica notevolmente per la Juventus, anche se il Barcellona, nell’eventualità che arrivi un’offerta irrinunciabile, sta già avvicinando altri difensori. Anche Sule era nella lista di Laporta, ma il Borussia Dortmund ha bruciato i catalani sul tempo. In realtà il Barcellona non ha mai affondato il colpo in quanto ha intenzione di proseguire con Araujo.