Serie A, Bologna-Inter e Udinese-Atalanta: il verdetto UFFICIALE

Bologna-Inter, Udinese-Atalanta e Udinese-Salernitana attendevano il verdetto della Corte d’Appello: ufficiale la decisione sui tre match

Il campionato di Serie A è ripartito alla grande dopo la sosta per le Nazionali, con la corsa scudetto e quella per la salvezza sempre più serrate. Nel frattempo però il massimo campionato aveva ancora qualcosa da risolvere. Infatti le partite Bologna-Inter, Udinese-Atalanta e Udinese-Salernitana erano in attesa di un verdetto della Corte d’Appello.

Inter e Udinese, contro Bologna e Salernitana, chiedevano la vittoria a tavolino, mentre sempre i bianconeri chiedevano la ripetizione del match perso 2-6 contro l’Atalanta. La Corte d’Appello ha deliberato e ha comunicato la decisione ufficiale sui tre match.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, duello totale fra le big di A per Berardi

Serie A, la decisione ufficiale su Bologna-Inter, Udinese-Salernitana e Udinese-Atalanta: due match si giocheranno

Ultimi dubbi sciolti su tre match che negli ultimi mesi hanno fatto discutere molto, ovvero Bologna-Inter, Udinese-Salernitana e Udinese-Atalanta. La Corte d’Appello ha infatti deciso che la partita del Dall’Ara tra Bologna e Inter andrà recuperata e dunque giocata.

LEGGI ANCHE >>> Super colpo a parametro zero: l’occasione in casa Juve

Anche Udinese-Salernitana, al contrario del 3-0 precedentemente deciso con un punto di penalizzazione per i campani, si giocherà regolarmente. Mentre viene respinto il ricorso dell’Udinese per il match perso contro l’Atalanta, con il risultato di 2-6 che è stato omologato.