Domenico Berardi, stella del Sassuolo di Dionisi, è un obiettivo di calciomercato del Milan e del Napoli: le ultimissime notizie sulle due big di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, dopo un mese di gennaio decisamente turbolento, ha iniziato febbraio con la sesta marcia ingranata.

I rossoneri hanno infatti trionfato nel derby contro l’Inter di Simone Inzaghi, distrutto in Coppa Italia la Lazio e battuto ieri a San Siro la Sampdoria. Tre punti che sono valsi il sorpasso in classifica ai danni proprio dei cugini nerazzurri che, sabato pomeriggio al Maradona, sono stati fermati sull’1-1 dal Napoli di Luciano Spalletti. E’ quindi un momento d’oro per il Milan che deve però ora trovare continuità per non buttare all’aria quanto costruito.

Lo stesso discorso vale proprio per gli azzurri di Luciano Spalletti. Nonostante le molte defezioni degli ultimi mesi, da Osimhen a Koulibaly passando per la lunga assenza di Fabian Ruiz a centrocampo, il Napoli ha mantenuto sempre un grande ritmo in campionato e ora si trova anch’esso a giocarsi lo scudetto contro Milan e Inter e il pareggio di sabato ha dimostrato tutto il valore della rosa azzurra nonostante la sfida complicatissima contro la Beneamata di Inzaghi.

Calciomercato Milan e Napoli, è sfida anche in estate

Milan e Napoli però non si stanno soltanto sfidando per il trionfo nel campionato italiano di Serie A. Occhio infatti ad un possibile duello, nella prossima estate di calciomercato, per il cartellino di Domenico Berardi, stella del Sassuolo di Alessio Dionisi.

Ieri Carnevali non ha escluso una partenza del classe 1994 dei neroverdi che sta vivendo una stagione da vero e proprio top player con 10 gol e 11 assist finora realizzati in Serie A. Numeri da urlo che fanno gola proprio a Milan e Napoli, a caccia di una certezza offensiva sulla destra. Il contratto di Berardi è in scadenza nel 2024 ed il giocatore ha una valutazione in sede di calciomercato di almeno 35 milioni di euro.