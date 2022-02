Calciomercato Juventus, ‘suggestione’ Leao: cifra monstre

Frenata Juve nel derby. Le situazioni in bilico di Morata e Dybala, inducono la dirigenza bianconera alla caccia di un nuovo attaccante. Ipotesi nel Milan

Il pareggio nel derby con il Torino non ha cambiato le ambizioni della Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono in piena corsa per il quarto posto ed intanto preparano l’ottavo di Champions League contro Il Villareal.

L’attacco bianconero – schierato ‘interamente’ nel tridente del derby – potrebbe essere rivoluzionato nella prossima stagione. Il riscatto di Morata sembra infatti lontano (l’Atletico Madrid non ha intenzione di fare sconti), riducendo quindi le possibilità della Juventus di prelevare l’intero cartellino dello spagnolo. Situazione simile per Dybala, il cui contratto scade a giugno ma non è ancora stato rinnovato. Il tesoretto ‘risparmiato’ dal mancato accordo con i due, potrebbe essere speso su Rafael Leao.

Calciomercato Juventus, tutto su Leao: il Milan ‘alza’ il muro

Rafael Leao sta incantando tutta la serie A e sta guidando l’undici di Pioli verso lo scudetto. La Juventus cerca un nuovo attaccante e vorrebbe tentare il tutto per tutto per il gioiello del Milan. L’attaccante portoghese ha il contratto in scadenza nel 2024 ma la società è pronta a blindarlo fino al 2026.

L’affare con la Juventus, già difficilissimo per via della richiesta di 70 milioni da parte dei rossoneri, sembra dunque ancor più complicato in vista del prolungamento tra Leao ed il Milan.