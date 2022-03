Cagliari-Lazio 0-3: tris capolavoro biancoeleste in Sardegna

La Lazio batte il Cagliari e resta in scia alla Roma: successo netto dei biancocelesti sul campo del Cagliari

Vittoria netta e meritata della Lazio sul Cagliari: i biancocelesti espugnano la Domus Arena e tengono il passo della Roma che ha battuto l’Atalanta.

Sono bastati diciannove minuti alla Lazio per sbloccare il risultato: biancocelesti avanti con un rigore trasformato da Ciro Immobile e concesso per un tocco di mano di Altare sul tiro di Luis Alberto. Infallibile il bomber dal dischetto per il momentaneo 1-0. È lo stesso Luis Alberto a raddoppiare prima dell’intervallo: lo spagnolo chiude al meglio una ripartenza dopo aver superato Marin con un tunnel e servito Felipe Anderson prima del tap-in vincente.

Al 18′ della ripresa la Lazio cala il tris: Milinkovic-Savic anticipa Dalbert e serve Felipe Anderson il quale salta Lovato e Carboni prima di depositare la sfera alle spalle di Cragno. Una netta affermazione della squadra di Sarri, che resta in corsa per l’Europa.

Cagliari-Lazio: tabellino e classifica

CAGLIARI-LAZIO 0-3

19′ rig. Immobile, 46′ Luis Alberto, 63′ Felipe Anderson

La classifica: Inter* 58, Napoli e Milan 57 punti; Juventus 50; Atalanta* 47; Roma 47; Lazio 46; Fiorentina* 42; Verona 40; Sassuolo 36; Torino* 33; Bologna* 32; Empoli 31; Udinese** 29, Sampdoria e Spezia 26; Cagliari 25; Venezia* 22; Genoa 17; Salernitana** 15.

* una partita in meno

** due partite in meno