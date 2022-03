Serie A, Sanchez salva l’Inter in pieno recupero: Milan a +4

Nel posticipo della 29esima giornata di Serie A, una spenta Inter acciuffa in pieno recupero il pareggio grazie ad un gol di Sanchez

Chiamata a rispondere alle vittorie di misura ma pesanti di Milan e Napoli, l’Inter stecca l’appuntamento con la vittoria al cospetto di un ottimo Torino. La squadra di Inzaghi deve anzi ringraziare la buona sorte – ed un’inspiegabile mancata concessione di un penalty a favore del Torino sul punteggio di 1-0 per i granata – se è uscita dallo Stadio Olimpico con almeno un punto.

L’undici di Juric parte subito fortissimo, portandoso in vantaggio al 12′ con Gleison Bremer, l’oggetto del desiderio dell’Inter per il prossimo mercato estivo. Al 36′ Ranocchia stende in area Belotti ma secondo Guida non c’è rigore. I nerazzurri appaiono contratti ed inconcludenti: il Toro sfiora più volte il raddoppio prima della grande occasione per il pari, sprecata da Dzeko all’89’. Nel recupero Pobega manca ancora il gol che avrebbe chiuso i conti, e al 93′, su assist del centravanti bosniaco, Alexis Sanchez salva i suoi da una sconfitta che avrebbe fatto precipitare l’Inter a – 5 da Milan e a -2 dal Napoli.

Serie A, il tabellino di Torino-Inter 1-1

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji (6′ st Izzo), Bremer, Buongiorno (31′ st Rodriguez); Singo (32′ st Ansaldi), Lukic (37′ st Ricci), Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti (37′ st Sanabria

A disposizione: Gemello, Milan, Linetty, Pjaca, Warming.

Allenatore: Juric

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni (1′ st Dimarco); Darmian, Barella, Vecino (23′ st Vidal), Calhanoglu (31′ st Correa), Perisic (1′ st Gosens); Martinez (23′ st Sanchez), Dzeko

A disposizione: Cordaz, Radu, D’Ambrosio, Dumfries, Kolarov, Gagliardini, Caicedo.

Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

MARCATORI: 12′ pt Bremer (T), 48′ st Sanchez (I)

NOTE: Ammoniti: Izzo (T); Bastoni, Ranocchia, Dimarco, Gosens (I). Recupero: 1′ pt, 6′ st.