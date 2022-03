La mossa di Conte ora fa tremare l’Inter: Inzaghi può perderlo

Antonio Conte non toglie il mirino dall’Inter e spaventa l’Inter: Inzaghi rischia di perdere uno dei suoi top player

I due anni che Antonio Conte ha vissuto sulla panchina dell’Inter sono stati sicuramente positivi. I nerazzurri con lui hanno conquistato uno scudetto e una finale di Europa League, che non sono bastati però alla conferma nell’estate scorsa, quando ha lasciato il posto in panchina a Simone Inzaghi.

Adesso Conte siede sulla panchina del Tottenham, ma sembrerebbe non aver dimenticato del tutto la rosa nerazzurra. Infatti il tecnico italiano continua a guardare con interesse in casa Inter per rinforzare la propria squadra nel prossimo calciomercato estivo. L’interesse per il top player fa tremare Simone Inzaghi.

Inter, Conte non molla Lautaro: assalto del Tottenham al ‘Toro’

In estate torneranno le sirene dalla Premier League e non solo per Lautaro Martinez. Il bomber argentino nonostante un periodo difficile e senza gol, è riuscito a sbloccarsi contro il Liverpool e continua a essere uno degli attaccanti più interessanti del panorama europeo. Sulle sue tracce ovviamente c’è l’interesse di molti top club, tra cui alcuni di Premier League.

Tra questi, secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, ci sarebbe anche il Tottenham. Gli ‘Spurs’ infatti potrebbero perdere il bomber Harry Kane a fine stagione e per sostituirlo potrebbero pensare proprio a Lautaro Martinez. L’argentino in questa stagione fino ad ora ha collezionato 38 presenze, mettendo a segno 16 gol. Numeri e prestazioni importanti che portano Antonio Conte a volerlo con sé al Tottenham come erede di Harry Kane, ma servirà un’offerta da almeno 80 milioni per convincere la società nerazzurra a separarsi da uno dei giocatori più importanti e al centro del progetto.