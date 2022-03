Torna alla Juventus: scippo da 100 milioni all’Inter

Una maxi offerta che può far vacillare l’Inter: il ritorno alla Juventus può inguaiare Inzaghi, colpaccio da 100 milioni

La Serie A sta vedendo un campionato combattutissimo, con al vertice dell’attuale classifica il Milan di Stefano Pioli. A nove giornate dal termine del torneo, però, tutto può ancora cambiare. Dall’Inter pienamente in corsa al Napoli di Luciano Spalletti che tallona al secondo posto i rossoneri: discorso diverso per la Juventus che, dopo l’uscita dalla Champions League, proverà a blindare il quarto posto utile ad accedere ai gironi della massima competizione europea l’anno prossimo. Dal calcio giocato al calciomercato, possono presentarsi novità importanti per le big del nostro calcio in vista della prossima estate. La Juventus potrebbe perdere Matthijs de Ligt, da tempo accostato alle possibili cessioni, con l’idea del giocatore e di Raiola di fare l’ennesimo salto di qualità in un top club europeo.

Adesso a de Ligt sta pensando intensamente il Manchester United, dopo una stagione tutt’altro che esaltante e che vedrà una rivoluzione agli ordini di Rangnick. I ‘Red Devils’, però, non intendono fermarsi e starebbero pensando di tentare l’assalto anche ad un altro gioiello del nostro calcio. Occhi in casa Inter, dove potrebbe essere recapitata all’attenzione di Marotta e Ausilio un’offerta da capogiro per il pilastro di Simone Inzaghi

L’Inter trema, 100 miloni da Manchester: addio possibile

Il Manchester United perderà Paul Pogba a zero, il prossimo 30 giugno. Il contratto del campione francese non sarà rinnovato ed il suo destino potrebbe essere nuovamente alla corte di Allegri. La Juventus sogna quindi il grande ritorno del centrocampista in quel di Torino: le possibilità sono concrete e nemmeno poche. Ecco che per sostituire Pogba, i ‘Red Devils’ hanno messo in cima alla lista il nome di Nicolò Barella.

L’ex Cagliari è una pedina insostituibile nello scacchiere di Inzaghi ma la società inglese ha intenzione di mettere 100 milioni di euro. Una cifra difficile da rifiutare anche per l’Inter, nonostante l’importanza quasi vitale di Barella nel centrocampo dei campioni d’Italia.

Situazione dunque in divenire, con lo United che oltre al de Ligt può regalarsi anche Barella nel prossimo calciomercato estivo: con Pogba sullo sfondo, pronto a vestirsi nuovamente di bianconero.