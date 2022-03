Genoa-Torino 1-0: prima vittoria targata Blessin per i rossoblu

Genoa – Torino viene decisa in avvio di partita da un gol di Portanova: tre punti pesanti per i liguri che trovano il primo successo targato Blessin

Dopo una lunga sfilza di pareggi, il Genoa targato Blessin trova la prima vittoria: contro il Torino la decide Portanova che permette ai rossoblu di agganciare momentaneamente il Venezia in classifica.

Il Genoa parte forte e al 14’ trova il gol del vantaggio: a segno Portanova, bravo a battere Berisha con una zampata vincente dopo un cross velenoso di Frendrup non trattenuto da Berisha. Un errore che pesa per il portiere granata. Al 24’ l’episodio che può cambiare la partita: Ostigard, ammonito in avvio di match, interviene su Izzo: l’arbitro estrae il cartellino giallo per la seconda volta mandando negli spogliatoi il difensore rossoblu.

Il Torino non approfitta pienamente della superiorità numerica, sfiorando il gol del pareggio solo al 35’ quando Vojvoda viene fermato dalla traversa dopo un puntuale colpo di testa su suggerimento in rovesciata di Belotti. La ripresa scorre via senza grandi sussulti, col Genoa che riesce a custodire il vantaggio e a conquistare una vittoria pesantissima in chiave salvezza.

Genoa-Torino, tabellino e classifica

GENOA-TORINO 1-0

14’ Portanova

La classifica: Milan 63, Napoli 60, Inter 59, Juventus 56, Lazio 49, Roma 48, Atalanta 48, Fiorentina 46, Sassuolo 43, Verona 41, Torino 35, Bologna 33, Empoli 32, Udinese 30, Spezia 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 22, Salernitana 16