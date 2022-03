Sorteggi Conference League, Mourinho ritrova il suo incubo

Dall’urna di Nyon è uscita l’avversaria della Roma nei quarti di finale della Conference League: Mourinho ritrova il suo incubo.



Conquistati i quarti di finale con qualche sofferenza di troppo – i giallorossi hanno evitato i supplementari grazie al ‘solito’ gol a tempo scaduto – la Roma si è messa in poltrona per assistere al sorteggio dei quarti di finale – con successivo abbinamento già pronto per le semifinali – di Conference League.

I quarti di finale vedranno la gara di andata disputarsi il 7 aprile, con ritorno il 14. Per le semifinali, andata 28 aprile, ritorno 5 maggio L’atto conclusivo sarà mercoledì 25 maggio alla National Arena (Arena Kombëtare) di Tirana. Sarà la prima finale di una manifestazione UEFA a tenersi in Albania.

Sorteggi Conference League, la Roma pesca proprio il Bodo/Glimt

José Mourinho ritrova sulla sua strada proprio quel Bodo/Glimt che nella fase a gironi della Conference League umiliò i giallorossi in Norvegia col famoso 6-1 che mandò su tutte le furie il tecnico portoghese. Per quello che riguarda l’eventuale semifinale, i giallorossi se la vedranno con la vincente tra Leicester City e PSV Eindhoven.

Ecco tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale e delle semifinali di Conference League:

Quarti di Finale:

1 -Bodo/Glimt-Roma

2– Feyenoord-Slavia Praga

3– Marsiglia-Paok Salonicco

4– Leicester-Psv Eindhoven

Semifinali:

Vincente Leicester-Psv Eindhoven contro Vincente Bodo/Glimt-Roma

Vincente Feyenoord-Slavia Praga contro Vincente Marsiglia-Paok Salonicco