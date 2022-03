Ritorno di fiamma: Maldini lo porta al Milan

Il calciomercato del Milan passerà da un nuovo colpo per l’attacco di Pioli: spunta un vecchio pallino, ecco come può arrivare

Mancano otto gare alla chiusura della Serie A ed il Milan di Stefano Pioli, adesso, ci crede davvero. Sullo sfondo lo scudetto, in una serrata lotta a tre con Napoli ed Inter. La Juventus, seppur lontana, può comunque essere giudice della corsa tricolore: nel prossimo turno di Serie A, dopo la sosta, andrà infatti in scenza il Derby d’Italia. Dal calcio giocato al calciomercato, il ‘Diavolo’ è già focalizzato su quelle che saranno le operazioni estive atte a rinforzare in ogni reparto la rosa a disposizione dell’allenatore emiliano. Una delle priorità per l’anno prossimo sarà sicuramente un colpo di peso in attacco.

Con Ibrahimovic in scadenza il 30 giugno e Giroud che compirà 36 anni a settembre, l’idea di Maldini e Massara è quella di tornare a pensare ad un vecchio pallino della dirigenza milanista e che non rientra più nei piani del top club spagnolo. Occhi in casa Real Madrid dove il grande ex Carlo Ancelotti potrebbe servire un assist inatteso alla società di via Aldo Rossi: lo scenario dalla Spagna.

Milan, riecco Jovic: la situazione

Secondo quanto riportato da ‘Marca’, il Real Madrid starebbe sondando il terreno per diverse cessioni. Gli esuberi, non poco, agli ordini di Ancelotti saluteranno i ‘Blancos’ in estate. Tra questi c’è certamente Luka Jovic, molto meno di una seconda scelta per l’allenatore di Reggiolo che in questa stagione ha concesso solo 473′ suddivisi in 17 presenze tra campionato e coppe, con 1 rete e 2 assist. Jovic piace e continua a rimanere uno dei nomi caldi per i rossoneri, che potrebbero quindi essere in prima fila a partire da giugno.

Il Real non vede l’ora di cedere il serbo che, per circa 20 milioni di euro, potrebbe dire addio per sempre alle ‘Merengues’. Una situazione dunque ben chiara in casa Real Madrid, viasto che Florentino Perez ha tutta l’intenzione di arricchire la rosa di Ancelotti con colpi di primissimo piano: uno su tutti, Kylian Mbappè.

Maldini e Massara restano quindi alla finestra, pronti ad approfittarne, con Jovic che potrebbe finalmente fare il suo approdo in Serie A in vista della stagione 2022/23.