Doppio colpo Inter in Serie A: sfida tutta toscana a Juventus e Milan

L’Inter guarda in Serie A per rinforzare la propria rosa e mette nel mirino due giocatori per centrocampo e difesa: sfida a Juventus e Milan

Inter, Juventus e Milan, eccole di nuovo tutte e tre ai vertici della classifica insieme al Napoli lottando per lo scudetto. Certo la posizione dei bianconeri è un po’ più complicata per arrivare al primo posto, ma comunque ancora nulla è impossibile. Queste tre big italiane inoltre potrebbero sfidarsi anche nella prossima sessione estiva di calciomercato.

L’Inter infatti sembrerebbe aver puntato il mirino in Toscana, dove da due club potrebbero arrivare i rinforzi necessari per migliorare difesa e centrocampo. La sfida sarebbe proprio con Juventus e Milan, entrambe interessate a questi due talenti.

Inter, Milenkovic per la difesa e Asllani per il centrocampo: sfida a Juventus e Milan

Inter che inizia a fare sul serio sin da ora per la prossima sessione estiva di calciomercato. Infatti i nerazzurri iniziano a cercare gli obiettivi per migliorare la propria rosa per la prossima stagione e guardano in Serie A. In particolare sarebbero due i giocatori nel mirino dei nerazzurri.

Il primo sarebbe Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina che è cresciuto molto e che sarebbe pronto per il grande salto. La situazione contrattuale del difensore serbo, in scadenza nel 2023, porta i nerazzurri a puntare su di lui per rinforzare la difesa, ma sulle sue tracce ci sarebbero gli interessi anche di Milan e Juventus. Per il centrocampo a incantare sarebbe Kristjan Asllani, classe 2002 cresciuto nell’Empoli, che sarebbe finito nel mirino anche dei ‘cugini’ rossoneri. Dunque due obiettivi in Serie A per l’Inter, che però dovrà sfidarsi con Milan e Juventus per riuscire ad acquistarli.