Riunione improvvisa: salta un’altra panchina in Serie A

Rischio esonero per Walter Mazzarri: il tecnico del Cagliari potrebbe ‘saltare’ dopo la sconfitta interna col Verona, la seconda consecutiva dopo quella nello scontro diretto con il Genoa

Potrebbe terminare in anticipo l’avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Cagliari: sarebbero in corso valutazioni sulla posizione del tecnico sardo, la cui panchina traballa dopo il ko interno con l’Hellas Verona.

Notte fonda in casa Cagliari: la sconfitta con l’Hellas Verona complica la situazione dei sardi, staccati dalla Sampdoria che ha vinto il derby col Genoa. I sardi hanno tre punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato dalla Salernitana che deve scendere in campo a Bergamo e recuperare la partita col Venezia. Una situazione particolarmente complessa per i sardi che domenica prossima faranno visita proprio ai campani.

La sconfitta maturata questo pomeriggio all’Unipol Domus potrebbe costare caro a Walter Mazzarri: in casa Cagliari, infatti, sono in corso valutazioni sulla posizione del tecnico toscano, subentrato a Leonardo Semplici dopo tre giornate. Mazzarri non è riuscito a tirare fuori il Cagliari dalla lotta per non retrocedere, e ora potrebbe essere esonerato.

Cagliari ko, Mazzari a rischio esonero

Con tre partite da giocare contro Salernitana e Venezia (in trasferta) e Inter tra le mura amiche, il Cagliari rischia concretamente di retrocedere in Serie B: una condizione inaccettabile per una formazione come quella sarda, costruita con ben altre ambizioni.

Risultati a parte, nelle ultime settimane hanno convinto poco le prestazioni offerte da Joao Pedro e soci: con l’Hellas Verona ci si attendeva una reazione e una vittoria per allontanarsi dalla zona calda. E invece, a tre giornate dalla fine, sono appena tre i punti di vantaggio su Salernitana e Cagliari. In nottata potrebbe arrivare la decisione di patron Giulini: potrebbe non essere Walter Mazzarri a guidare i sardi in questo infuocato finale di stagione. Occhio, in tal senso, all’ipotesi di un ritorno di Leonardo Semplici in panchina.