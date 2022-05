Futuro in bilico per Sanchez: “Lo vorrei avere in squadra”

Gol importanti in stagione, ma Alexis Sanchez è stato impiegato col contagocce anche da Simone Inzaghi: il suo futuro può essere altrove

L’attaccante cileno ha collezionato 8 gol complessivamente in stagione con la maglia dell’Inter: nelle ultime ore sono arrivati apprezzamenti dell’allenatore suo connazionale.

Il suo contratto con l’Inter scadrà nel giugno 2023 e così la società nerazzurra potrebbe pensare alla sua cessione in estate. Tanti club d’Europa si erano fatti già vivi nella scorsa estate, ma ora sono arrivati nuovi elogi da parte di Manuel Pellegrini, allenatore cileno del Real Betis, fresco vincitore in Spagna della Coppa del Re. Durante l’intervista ai microfoni di Bío Bío ha svelato anche il suo punto di vista su Sanchez: “Un giocatore forte proprio come Arturo Vidal, però è difficile dal punto di vista economico visto che il Real Betis non può pagare il loro stipendio. Mi dicono che non ci sia spazio per i cileni nella mia squadra, ma non è così”.

Riconoscimento importante per Alexis Sanchez, che è stato monitorato anche dal Milan in un possibile scambio in vista della prossima stagione.

Calciomercato, Sanchez dovrà prendere una decisione

L’Inter è sempre molto concentrata sulla stagione ancora in corso per bissare lo Scudetto dopo la vittoria dello scorso anno sotto la gestione di Antonio Conte. Ora il Milan è padrone del proprio destino, ma non è ancora detta l’ultima parola. Una volta terminato il campionato, si parlerà anche della possibile cessione per l’attaccante cileno che vorrebbe giocare con maggiore continuità.