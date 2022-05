Real Madrid-Manchester City, nervi tesi al Bernabeu: il battibecco sedato da Orsato

Nell’attesissimo match di ritorno tra Real e City, la tensione si taglia col coltello: grande lavoro per l’arbitro italiano Orsato

Se qualcuno si aspettava un match ricco di gol e spettacolo come quello andato in scena all’Etihad 8 giorni fa, forse sarà rimasto deluso nell’assistere al primo tempo tra Real Madrid e Manchester City, impegnati nel ritorno della semifinale di Champions League. La posta in palio, del resto, è altissima, ed era quindi inevitabile assistere a scontri rudi sin dal calcio d’inizio.

La scintilla è scattata subito al minuto 7, quando un duro intervento di Casemiro su De Bruyne – non sanzionato col giallo dal direttore di gara Orsato – provoca un parapiglia a centrocampo. I più attivi sono Laporte per gli ospiti e Luka Modric per le Merengues. Nel tentativo di allontanare il francese naturalizzato spagnolo dall’arbitro, l’ex Pallone d’Oro entra in contatto col difensore del City. Il quale, nel tentativo di dare una manata al croato, impatta contro quest’ultimo cadendo a terra. Orsato decide per il giallo a entrambi i calciatori, tra le proteste delle due panchine e dei rispettivi compagni sul terreno di gioco.