Haaland, addio al Dortmund: “Visite mediche già fatte”

Uno degli attaccanti più forti in circolazione ha scelto la sua nuova destinazione: per l’addio al Dortmund manca solo l’ufficialità

Al centro di innumerevoli voci di mercato forse superate solo dall’affaire Mbappé – ancora conteso tra PSG e Real Madrid – Erling Haaland avrebbe in gran segreto già posto la parola ‘fine’ alla sua avventura nel Borussia Dortmund. Con tutti i top club europei sulle sue tracce da mesi, il bomber norvegese avrebbe fatto la sua scelta.

Rappresentato dal defunto Mino Raiola fino a qualche giorno fa, l’ex Salisburgo aveva un amplissimo ventaglio di scelte per il suo futuro. L’addio al club giallonero della Ruhr, del resto, era solo questione di tempo. Già qualcuno si era mostrato più che sorpreso dal vederlo in maglia Dortmund anche nella stagione in corso che volge al termine. Autorizzato dalla sua società a recarsi a Bruxelles, l’attaccante avrebbe già svolto in gran segreto le visite mediche col suo nuovo club. Che ha pagato la clauosla rescissoria di 75 milioni di euro garantendo al giocatore un ingaggio da Paperone.

Altro che ‘falso nueve’: Guardiola ha il suo ‘Terminator’ in attacco

Secondo quanto rivelato dal portale belga ‘dhnet.be’, l’attaccante ha svolto l’iter medico con degli emissari del Manchester City, la nuova affascinante tappa della sua pur giovanissima carriera. Il classe 2000 si appresta dunque a diventare un nuovo giocatore dei Citizens, guidati in panchina da Pep Guardiola. Il tecnico catalano sembra ormai aver abbandonato l’idea del ‘falso nueve’ da lui lanciata all’epoca dell’esperienza nel Barça e poi riprodotta, per lo meno fino a buona parte della stagione in corso, anche col City.

Il possente bomber norvegese andrò a completare un reparto offensivo che già fa paura così. Figuriamoci con l’innesto di Haaland. La concorrenza di Real Madrid, Barcellona e Manchester United è stata dunque battuta dal sempre abile ds degli inglesi, e fidato uomo mercato di Pep, Beguiristain.