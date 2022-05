Mbappé è a Madrid: le novità sul futuro del fuoriclasse

La presenza del fuoriclasse francese nella capitale spagnola ha scatenato le più disparate voci di mercato: ecco le novità sul suo futuro

Lungi dall’essere ancora conclusa- con un braccio di ferro a tre che coinvolge il giocatore, il PSG e il Real Madrid – la telenevola Kylian Mbappé entra nel vivo. Con l’approssimarsi della fine della stagione – che per le Merengues avrà il sapore agrodolce di una finale di Champions da vincere – si avvicinano anche le trattative ufficiali per accaparrarsi quello che secondo molti è il giocatore più forte del mondo.

Come riferiscono alcuni media francesi, il giocatore in queste ore sarebbe nella capitale spagnola. Del resto che l’ex Monaco sia diventato l’ossessione principe di Florentino Perez, non è una sorpresa per nessuno. Il PSG non si è ancora rassegnato all’idea di perdere il suo campione, offrendo ogni giorno un contratto più faraonico del precedente. Si parla di tre proposte che Al-Khelaifi sarebbe disposto a mettere sul piatto. Con la relativa risposta del club iberico a seguire.

Mbappé a Madrid: nessuna trattativa in corso

Il portale ‘BeFoot’ , nella sua pagina Twitter, ha assicurato che ‘La presenza di Kylian Mbappé a Madrid non ha nulla a che vedere con le trattative con il Real Madrid‘. Ad ogni modo, è inevitabile che il pensiero vada alla controfferta che la Casa Blanca starebbe mettendo in piedi per rispondere all’irrinunciabile offerta del PSG. Secondo ‘El Pais’ i parigini avrebbero fatto tre proposte, a salire in base alla durata del contratto. La prima prevede un biennale con 80 milioni alla firma, 40 il primo e 50 la seconda stagione. La seconda un triennale con 130 milioni alla firma, 40 il primo e 50 le altre stagioni. E poi c’è la terza, quasi difficile da descrivere per quanto sia ricca.

200 milioni subito, e poi uno stipendio di 40 milioni il primo anno, 50 il secondo e il terzo e 60 il quarto, con la possibilità di prolungare per le annate successivie a quest’ultima cifra. Il tutto con il 100% dei diritti d’immagine per il giocatore. Il Real risponde così: 180 milioni alla firma e 40 per ogni stagione da calciatore ‘galactico’. I proventi dei diritti d’immagine verrebbero suddivisi equamente tra club e giocatore, non rendendo quindi Mbappé totalmente proprietario della sua figura. Parlando solo di soldi, l’offerta parigina supera quella madrilena, ma la calamita Zidane – candidato numero uno alla panchina del PSG- potrebbe avere il suo peso…