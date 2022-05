Duro attacco al sogno della Juve: “Non vale certe cifre”

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo e già viene registrato un attacco al grande obiettivo della Juventus di Allegri

Il campionato si appresta a chiudere i battenti, con la lotta scudett pronta a regalare entro due settimane il verdetto su chi conquisterà il tricolore tra Inter e Milan. Le attenzioni delle big di Serie A sono già rivolte oltre, però, vista l’imminente riapertura della sessione estiva di calciomercato. Tra queste in primo piano la Juventus ma non solo: da questo punto di vista, uno dei sogni estivi della ‘Vecchia Signora’ è stato letteralmente asfaltato dalle parole del noto giornalista.

Furio Focolari è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’ per parlare di Roma ed in particolar modo di uno dei nomi più discussi, anche in sede di calciomercato, della squadra di Josè Mourinho. Quel Nicolò Zaniolo che, come detto, è corteggiato senza sosta dalla Juventus ma non solo: il gioiello, falcidiato dagli infortuni, non ha trovato grande continuità negli ultimi tempi. Focolari va all’attacco, con Zaniolo al centro della critica.

Zaniolo asfaltato: “Comincio ad avere un dubbio”

“Su Zaniolo comincio ad avere dubbi, non vale più quelle cifre che sento dire in giro. Chi spende 50 milioni per uno che quest’anno non l’ha presa mai?”. Il noto giornalista rincara la dose e traccia la possibile via per il club capitolino ed il cartellino dell’ex interista. “Non le spende nessuno queste cifre, deve rinascere. Zaniolo va tenuto e aspettato, non ceduto. Il dubbio che possa essere un giocatore che gioca da solo, comincio ad averlo adesso”.

Una riflessione, per concludere, su quello che potrebbe essere il futuro attacco della Roma per la prossima stagione. Focolari è sicuro: “Quei soldi che la Roma chiede, non glieli dà nessuno. E dovranno tenerlo, meglio così. Sarebbe da vedere insieme ad Abraham e Dybala”.

Situazione dunque in divenire: in scadenza il 30 giugno 2024 con i giallorossi, Zaniolo ha fino a questo momento collezionato 39 presenze con 7 reti e 8 assist vincenti.