Scambio e Inzaghi furioso: il bomber va al Napoli

Il calciomercato del Napoli può vedere un grande colpo durante l’estate: l’Inter finisce al tappeto grazie allo scambio

90′ alla fine della Serie A 2021/22 e le grandi società del nostro calcio si stanno già muovendo nella direzione del calciomercato. Una sessione estiva, quella che riaprirà ufficialmente tra poche settimane, che registrerà non pochi movimenti tra le big italiane. Se il discorso scudetto potrebbe incidere sul mercato di Inter e Milan, discorso differente per chi ormai da settimane non ha più concreti obiettivi di campo. Dalla Juventus a soprattutto il Napoli, con la società di Aurelio De Laurentiis che sta programmando le prossime mosse. Indipendentemente dalla permanenza o dall’addio di Luciano Spalletti, gli occhi del Napoli sono sul prossimo attaccante che affiancherà e, all’occorrenza, rimpiazzerà Victor Osimhen.

L’idea del Napoli sarebbe quella di fiondarsi su un profilo che piace da mesi alle grandi del nostro calcio ed in particolar modo all’Inter. La proposta che ha in mente il ds azzurro Giuntoli può sbaragliare la concorrenza, mettendo sul piatto ben due contropartite. Una di questa potrebbe essere Andrea Petagna, reduce da 31 presenze con 4 reti e 4 assist all’attivo con la maglia azzurra.

Petagna e non solo: l’offerta del Napoli manda l’Inter ko

Non c’è solo Petagna sulla lista dei sacrificabili del Napoli per arrivare a quello che potrebbe essere il colpo dell’estate da parte del Napoli. Quel Gianluca Scamacca corteggiatissimo dalle milanesi e dalla Juventus e che può realmente finire per vestirsi d’azzurro.

La valutazione del Sassuolo per il suo gioiello resta molto alta: non meno di 40 milioni di euro. Ecco perchè, oltre al cartellino di Petagna e ad un conguaglio cash, il club di De Laurentiis metterebbe sul piatto anche il prestito del giovane e talentuoso terzino Alessandro Zanoli.

Situazione dunque in divenire ma Scamacca, a quota 16 reti con 1 assist in 37 complessive in maglia neroverde, può lasciare Sassuolo per il Napoli.