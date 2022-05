Marcos Alonso fa esultare Allegri: occasione stellare

Il calciomercato bianconero può vedere una ghiotta occasione per l’estate: l’arrivo di Marcos Alonso libera il top player

La Juventus è pronta a gettarsi sul calciomercato estivo. Con Pogba che pare sempre più vicino al ritorno, anche i movimenti delle altre big europee può incidere non poco sulle scelte della dirigenza bianconera per i rinforzi da regalare ad Allegri. In tal senso, secondo quanto riportato da ’90min.com’ e ripreso da ‘Don Balon‘, Marcos Alonso è candidato ad essere uno dei primissimi colpi del Barcellona in vista della prossima stagione.

Lo spagnolo, 31 anni, è in scadenza nel giugno 2023 con il Chelsea ed il ritorno di Chillwell dall’infortunio può allontanare il laterale spagnolo dalla titolarità agli ordini di Tuchel. L’ex Fiorentina ha comunque trovato spazio fino ad ora con la maglia del Chelsea, collezionando 46 presenze complessive con 5 reti e 6 assist vincenti: il suo futuro, però, potrebbe essere in Catalogna.

Marcos Alonso al Barcellona: colpaccio Juve

Una cifra vicina ai 12 milioni di euro potrebbe bastare ed in tal senso, questo scenario, può favorire un clamoroso ritorno di fiamma per la Juventus. Il club bianconero perderà Alex Sandro e Pellegrini sulla corsia mancina e l’intrigante ipotesi di un assalto a Jordi Alba sembra destinata a diventare sempre più concreta nelle prossime settimane. Il forte terzino che dal 2012 è titolare fisso in blaugrana, in più occasioni nella stagione appena conclusa è stato criticato e pensare ad un addio al Barcellona non è utopistico.

A costi contenuti, Alba può davvero rappresentare una ghiotta opportunità per la ‘Vecchia Signora’. Il nodo principale da sciogliere eventualmente resta il ricco ingaggio percepito dal club di Laporta. Se lo scoglio stipendio dovesse essere superato, rientrando nei parametri bianconeri, allora da suggestione si potrebbe passare a vero e proprio assalto da parte della Juventus.

In questa stagione, Jordi Alba ha collezionato 43 presenze con 3 reti e 12 assist vincenti: il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2024.