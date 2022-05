Lukaku al Milan, ecco come può succedere davvero

Romelu Lukaku potrebbe pensare al ritorno a Milano, questa volta sponda rossonera: una suggestione incredibile, ecco il motivo

L’attaccante belga del Chelsea si starebbe guardando intorno dopo una stagione da dimenticare sotto la gestione Tuchel: il feeling con l’allenatore tedesco non è mai nato.

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” potrebbe così tornare di moda il profilo di Lukaku anche per quanto riguarda la compagine rossonera. Per Zlatan Ibrahimovic ci sarà uno stop forzato di circa 8 mesi dopo l’operazione al ginocchio e così il club milanese dovrebbe prendere già una decisione per rinforzare l’attacco di Stefano Pioli.

Il Chelsea potrebbe anche pensare di aprire al prestito dopo il folle acquisto con più di 100 milion di euro dopo l’exploit con la maglia dell’Inter. Il suo legame con Milano è rimasto intatto, ma i rossoneri ci potrebbero provare per un colpo da urlo in attacco.

Calciomercato Milan, Lukaku per sostituire Ibra: l’affare

Il Chelsea potrebbe così chiedere nell’operazione anche il giovane difensore del Milan, Pierre Kalulu, che si è ritagliato uno spazio importante partendo dalle retrovie. Dopo l’infortunio di Kjaer è stato proprio lui, insieme a Tomori, un punto di riferimento della retroguardia di Stefano Pioli. Ancora una volta dello scouting ha pagato con numerosi innesti di valore che si sono fatti apprezzare alla distanza. Lukaku vorrebbe tornare protagonista e starebbe pensando ad una nuova destinazione: un profilo da urlo per sostituire anche Zlatan Ibrahimovic.

Dopo il trionfo dello Scudetto il Milan starebbe così programmando la prossima stagione pensando a numerosi innesti di assoluta qualità. Al momento si tratterebbe soltanto di una suggestione visto il legame di Lukaku con i colori nerazzurri, ma la compagine rossonera rappresenta una possibilità.