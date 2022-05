Mourinho imbufalito: va alla Juventus

Massimiliano Allegri e la Juventus possono ‘scippare’ la Roma: colpo bianconero, Mourinho va su tutte le furie

La Serie A ha ormai regalato tutti i verdetti stagionali ed è quindi pronta a farsi da parte, lasciando spazio al calciomercato estivo. La Roma di Josè Mourinho, nonostante il sesto posto in campionato, è riuscita nell’impresa di trionfare in Europa. La Conference League si è quindi tinta di giallorosso grazie alla rete di Zaniolo contro il Feyenoord, dando nuovo slancio al progetto dei Friedkin. In tal senso, la società capitolina ha tutta l’intenzione di riportare ai vertici la squadra di Mourinho andando ad accontentare le richieste dello ‘Special One’ per il prossimo anno.

Sulla strada della Roma, però, sembra potersi collocare la Juventus di Massimiliano Allegri. I duelli di mercato, si sa, sono all’ordine del giorno tra le grandi squadre ma in questo caso la ‘Vecchia Signora’ può lasciare a bocca asciutta i giallorossi, mandando su tutte le furie Josè Mourinho. Ecco l’obiettivo dello ‘Special One’ che sembra ora avvicinarsi alla squadra di Allegri.

Allegri gongola: sorpasso alla Roma

L’interesse della Roma per Marcos Senesi è ormai noto da tempo. Il talentuoso centrale del Feyenoord che ha ben figurato in finale di Conference League contro i giallorossi, è finito sul taccuino di diverse società. Tra queste vi è la Juventus, a caccia di un degno erede di Chiellini ed intrigata dal poter tesserare l’italo-argentino beffando, appunto, il club di Friedkin.

Ecco quindi che Mourinho potrebbe veder sfumare l’approdo del classe ’97 che, al momento, resta in scadenza il 30 giugno 2023 con la società olandese.

In questa stagione, Senesi ha collezionato 50 presenze complessive tra campionato e coppe con la maglia del Feyenoord, segnando 3 reti e firmando 3 assist vincenti.