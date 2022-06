Milan e Juve al palo: vola in Inghilterra

Il calciomercato di Juventus e Milan entra nel vivo: non arrivano buone notizie, però. Il gioiello è vicinissimo all’approdo in Premier League

Il Milan è pronto a gettarsi nell’attuale sessione di calciomercato. Da Origi fino al possibile approdo di Renato Sanches per sostituire Kessie, fino al sogno Botman che rischia di sfumare a causa del Newcastle. Ma non solo. I rossoneri hanno diverse idee da portare avanti nelle prossime settimane per permettere a Stefano Pioli di avere una rosa ancora più competitiva, provando a ripetersi anche l’anno prossimo in Serie A.

Un discorso molto simile a quello che riguarda la Juventus, reduce da una stagione quasi disastrosa nonostante investimenti importanti (Vlahovic su tutti) e non può più permettersi di fallire nell’attuale sessione estiva. In tal senso, arrivano però pessime notizie per le due big italiane.

Milan e Juve ko: vola da Klopp

Secondo quanto riferisce il portale spagnolo ‘AS’ e ripreso da ‘Fichajes.net’, sarebbero due i club interessatissimi ed in pole position per l’acquisto del cartellino di Marco Asensio. Dopo l’approdo di Darwin Nunez e l’addio di Manè, adesso quello del gioiello del Real Madrid in scadenza tra un anno con ‘Blancos’, rimane una pista decisamente calda. Asensio non rientra nei piani di Carlo Ancelotti e per una cifra vicina ai 40 milioni di euro (questa la richiesta di Florentino Perez) partirà con ogni probabilità nelle prossime settimane.

I ‘Reds’ sono quindi pronti a scatenarsi, provando ad anticipare il Milan (l’altra pretendente principale per la firma di Asensio) ma anche la Juventus. Rossoneri e bianconeri sono affascinati dalla possibilità di portare in Italia il 26enne maiorchino, lontano dai piani di Perez per il Real Madrid del futuro. Jurgen Klopp potrebbe quindi mettere ko, in un sol colpo, sia il ‘Diavolo’ che il club di Andrea Agnelli.

Asensio rischia davvero di approdare nel calcio inglese durante l’estate 2022, aggiungendosi ad una rosa come quella del Liverpool che punta a tornare a vincere tanto in Premier League quanto in Champions. In questa stagione, verosimilmente l’ultima con i ‘Blancos’, Asensio ha collezionato 42 presenze con 12 reti e 2 assist vincenti, tra campionato e coppe.