Maldini si inserisce: scambio per superare la Juve

Il calciomercato di Milan e Juventus può intrecciarsi nelle prossime settimane: Maldini pianifica lo sgambetto ai bianconeri

Non è un mistero che il Milan di Stefano Pioli voglia ripetersi, anche l’anno prossimo, conquistando la seconda stella. Il recente trionfo in Serie A è ormai un lontano ricordo e, con i rinnovi ormai in tasca, Maldini e Massara stanno lavorando senza sosta per consegnare all’allenatore emiliano la rosa il più completa possibile in vista del ritiro del prossimo 4 luglio.

Dalla difesa che continua a necessitare un rinforzo al centro che rimpiazzi Romagnoli fino alla mediana dove la partenza di Kessie ha lasciato un buco allarmante per i rossoneri.

La Juve tentenna: il Milan fa tremare Allegri

Attenzione, però, perché l’occasione giusta durante il calciomercato estivo può arrivare in un’altra zona del campo coinvolgendo anche la Juventus. Occhio agli esterni dove uno dei maggiori talenti del calcio europeo, in scadenza l’anno prossimo ed in cima alla lista della ‘Vecchia Signora’, può diventare un nome caldissimo per la società di via Aldo Rossi. Si tratta di Filip Kostic, laterale serbo che con l’Eintracht Francoforte ha stupito un po’ tutti, collezionando 43 presenze con 7 gol e 15 assist vincenti. Numeri che hanno convinto la Juventus a farsi avanti da tempo.

I bianconeri, nonostante il possibile inserimento di Paolo Maldini, restano saldamente in pole position, forti di un accordo con il calciatore. Il Milan però può provarci, nonostante Kostic costi intorno ai 20-25 milioni di euro. Situazione dunque in divenire.

La Juventus dovrà accelerare per la chiusura dell’affare con l’Eintracht Francoforte, se non vuole che i campioni d’Italia subentrino in corsa per la firma del 29enne di Kragujevac.