La Juventus fa sul serio per Koulibaly: incontro con l’agente del difensore

Si riaccende la pista Koulibaly per la Juventus: incontro tra i dirigenti della Vecchia Signora e l’entourage del difensore del Napoli

La Juventus punta con decisione Kalidou Koulibaly: il difensore franco-senegalese da tempo piace alla Juventus che vorrebbe ingaggiarlo quest’estate: importante incontro tra club ed agente.

La Juventus spinge per Kalidou Koulibaly: il difensore classe ’91, al Napoli dal 2014, è l’obiettivo numero uno per la difesa dei bianconeri che hanno già piazzato i colpi Pogba e Di Maria tra centrocampo e attacco. Ora, dunque, si passa al pacchetto arretrato ed il leader della retroguardia azzurra è l’obiettivo principale, soprattutto alla luce della possibile partenza di Matthijs de Ligt e dell’addio di Giorgio Chiellini.

Da tempo, ormai, la Vecchia Signora è sulle tracce del difensore franco-senegalese, la cui valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Ha un altro anno di contratto con il Napoli che fino ad oggi ha sempre blindato il suo leader difensivo. La Juventus, del resto, sembra essere intenzionata a muoversi concretamente per strappare il difensore al club partenopeo.

Calciomercato Juventus, incontro con l’agente di Koulibaly

A partire dal tardo pomeriggio di oggi è iniziato un lungo incontro tra Federico Cherubini, uomo-mercato della Juventus e Fali Ramadani, agente del calciatore, finito anche nel mirino di alcuni top club europei come Barcellona e Chelsea. L’operazione resta particolarmente complessa, soprattutto per la volontà del Napoli di non cedere il giocatore ai rivali della Juventus. L’incontro tra bianconeri ed entourage del difensore, però, potrebbe cambiare le carte in tavola.

Per cederlo alla Juventus, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis potrebbe chiedere una cifra di gran lunga superiore all’attuale valutazione del difensore che il Napoli ha prelavato dal Genk per circa 7 milioni di euro nell’estate del 2014. Ora la Juventus sembra essere intenzionata a fare sul serio, ed il mercato è pronto ad infiammarsi lungo l’asse Torino-Napoli.