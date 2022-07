Il Milan inguaia la Juve: via libera per il grande colpo

L’affare sull’asse Milano-Madrid rischia di beffare la Juventus: Ancelotti ha ora il via libera per l’obiettivo bianconero

Storie di mercato. E di vecchie amicizie – mai interrottesi nonostante i vari cambi di proprietà – tra club. Milan e Real Madrid hanno storicamente dialogato molto in sede di mercato, concludendo tanti affari e sfiorandone, per impossibilità pratica nel chiuderli – altri. Anche la campagna trasferimenti 2022/23 sembra non fare eccezione.

Come riportato dal portale spagnolo ‘OkDiario.com‘ infatti, il club merengue sarebbe sul punto di cedere Marco Asensio. Il presidente Florentino Perez ha già dato il suo via libera per una cessione che possa fruttare anche meno dei 30 milioni messi inizialmente in preventivo per la possibile partenza del talentuoso mancino. Al Milan tutto ciò non sembra neanche vero. Asensio sarebbe un gran colpo per la linea offensiva di Pioli: un giocatore di grande inventiva da inserire dalla parte opposta di Rafael Leao.

Il colpo del Milan fa esultare Ancelotti: Juve beffata

Col possibile arrivo di Asensio a Milanello, Carlo Ancelotti avrebbe il via libera per portare l’assalto a Serge Gnabry, il grande obiettivo della linea offensiva del club Campione d’Europa. Questioni di bilancio e di eccessivo affollamento in attacco non consentirebbero l’operazione per il tedesco se prima non si libera una casella. Detto fatto. Con il maiorchino a Milano il via libera sarebbe pressochè ufficiale. E la Juve? La Juve mastica amaro.

Già perchè Federico Cherubini e soci pensavano ormai di essere in pole position per il talento del Bayern. Invece con il rientro in scena del Real, che, giova ricordarlo, ha già soffiato ai bianconeri Antonio Rudiger e Aurelien Tchouameni, tutto cambia. La potenza economica – e il blasone – del club spagnolo potrebbero avere ancora una volta la meglio sulle velleità di Andrea Agnelli. L’asta è aperta: che l’ennesima sfida di mercato tra Real e Juve abbia inizio…