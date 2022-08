Accordo Conte-Mourinho: Milan e Juventus fuori!

La Roma si inserisce nella corsa per Tanganga, giovane difensore di proprietà del Tottenham: possibile beffa per Juventus e Milan

Nicolò Zaniolo piace anche al Tottenham di Antonio Conte: la Roma non lascerà partire tanto facilmente l’ex Inter, ma ha messo nel mirino il giovane difensore degli Spurs.

Antonio Conte non molla la presa su Nicolò Zaniolo: vuole portare il fantasista della Roma a Londra, ma riuscirci non sarà impresa semplice. La Roma, infatti, fino a questo momento ha respinto le offerte per il suo gioiellino, ma ha anche adocchiato un calciatore di proprietà del Tottenahm e questo potrebbe agevolare l’eventuale trattativa per la cessione di Zaniolo.

L’obiettivo dei giallorossi è Japhet Manzambi Tanganga, difensore classe ’99 che ha già raccolto ventitré gettoni di presenza in Premier League. Piace, e tanto, a José Mourinho che lo vorrebbe come rinforzo per la retroguardia, anche in ottica futura.

Calciomercato Roma, con Tanganga discorsi riaperti per Zaniolo

Una possibile beffa per il Milan che nelle scorse ore aveva provato ad accelerare per assicurarsi le prestazioni del difensore centrale originario della Repubblica Democratica del Congo. La Roma – come spiega 90min.com – avrebbe chiesto al Tottenham la possibilità di prelevare il giovane difensore.

Gli Spurs potrebbero approfittare della situazione per convincere Mourinho a lasciar partire Zaniolo: un eventuale scambio (con possibile conguaglio in favore dei giallorossi) che rappresenterebbe una beffa non solo per il Milan, ma anche per la Juventus che da tempo è sulle tracce di Zaniolo.