Gagliardini via: l’Inter valuta il centrocampista goleador

Gagliardini con le valigie pronte, l’Inter pensa alla stella dell’Hellas Verona col vizio del gol che piace anche al Napoli

Roberto Gagliardini non ha mai goduto di grossa considerazione dapprima con Conte ed ora con l’attuale tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. Il mediano ex Atalanta è da tempo nelle mire dell’ambizioso Monza di Adriano Galliani con buone probabilità di per portarlo in Brianza raggiungendo così l’ex compagno di reparto Stefano Sensi.

Se andasse in porto la cessione ai brianzoli, l’Inter potrebbe effettuare una manovra di disturbo ai danni del Napoli dell’ex tecnico nerazzurro Luciano Spalletti che sembrerebbe in vantaggio per accaparrarsi le sue prestazioni. Marotta ed Ausilio potrebbero sfruttare i buoni rapporti che intercorrono con la dirigenza del Verona per sondare il terreno nei confronti di uno dei centrocampisti più prolifici nelle ultime stagioni di Serie A.

Trattasi del nazionale ceco Antonin Barak già in primavera accostato al’Inter. La valutazione del centrocampista dell’Hellas Verona si aggirerebbe attorno ai 15-18 milioni di euro, una cifra che tuttavia i nerazzurri non potrebbero sborsare ‘cash’ per il risaputo occhio al bilancio da parte di Zhang, ma abbassabili attraverso delle contropartite giovani gradite dal tecnico gialloblu Cioffi.

Barak è stato bloccato dal Napoli in procinto del trasferimento di Zielinski al West Ham, ma la mezzala partenopea vuole rimanere all’ombra del Vesuvio.

