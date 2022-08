La Juve e il colpo Depay: Nedved esce allo scoperto

Parole chiare quelle pronunciate dal vicepresidente della Juve poco prima del fischio d’inizio del match con la Sampdoria

C’è l’urgenza del campo, ovviamente, con la Juve chiamata a rispondere alle vittorie di Inter, Napoli e Roma, protagoniste della prima mini-fuga della stagione. Ma c’è anche il mercato, che serve proprio a far sì che magari in fuga ci vada proprio la Juve. Insomma, non si può far a meno di parlare delle trattative che vedono come protagonisti i bianconeri, molto attivi nelle battute finali della finestra estiva.

Anche Pavel Nedevd, solitamente molto abbottonato nelle dichiarazioni, è uscito allo scoperto poco prima di Sampdoria-Juventus. Ai microfoni di DAZN il vicepresidente ceco ha parlato del possibile arrivo di Depay, oltre che esprimere la sua soddisfazione per l’avvenuto ingaggio di Filip Kostic. Ecco le sue parole.

Nedved sull’arrivo di Depay: “Può giocare con Vlahovic”

“Bisogna valutare bene quella che è la necessità. Ovviamente vedendo oggi la formazione, vedendo gli infortuni, stiamo valutando seriamente di entrare sul mercato. Depay perfetto? Sono assolutamente d’accordo, abbiamo guardato anche lui ovviamente, perchè è in uscita dal Barcellona. Lui può giocare non solamente con Dusan, può giocare con Kean e può giocare anche esterno, perchè molte volte a Barcellona ha fatto l’esterno. Però come e ho detto è uno dei nomi che stiamo valutando come è normale che sia”, ha esordito l’ex Pallone d’Oro.

Sull’ultimo arrivato, quel Filip Kostic lanciato titolare già a Marassi, Nedved ha detto: “Sono contento di questo acquisto, perchè finalmente è un mancino che vedo giocare a sinistra. Questa cosa si è persa perchè tutti i mancini ormai li mettono dall’altra parte, a destra, che entrano dentro il campo; vedere un giocatore mancino che gioca a sinistra, che sta sulla riga e mette bellissimi cross, a me fa molto piacere e credo che abbiamo fatto un acquisto bello, mi ha fatto un’ottima impressione“.