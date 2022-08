Offerta folle: così Leao lascia il Milan

Il calciomercato del Milan passa inevitabilmente dal futuro di Leao: l’ultima proposta per il portoghese è clamorosa

Il passo falso contro l’Atalanta è ormai un lontano ricordo. Il Milan vuole tornare a fare sul serio ed è per questo che il match casalingo contro il Bologna di questa sera ha una valenza troppo importante. I rossoneri, a cinque giorni dalla chiusura della sessione di calciomercato estivo, poi, hanno ancora bisogno di puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Dagli eredi di Romagnoli e Kessie a chi, invece, a sorpresa potrebbe dire addio al club di via Aldo Rossi.

Si tratta di Rafael Leao, per il quale il pressing del Chelsea si fa sempre più asfissiante. Il club londinese sa bene che la clausola da 150 milioni di euro presente nel contratto del gioiello lusitano può facilitare l’operazione: ma i ‘Blues’ hanno in mente un’altra offerta folle per convincere Maldini e Massara.

Doppia contropartita per Leao: follia Chelsea

L’idea dei ‘Blues’ sarebbe quella di ammorbidire l’esborso economico cash e iniziare col proporre due profili di assoluto spessore, per arrivare a Leao. In primis Trevoh Chalobah, talentuoso difensore 23enne (valutato 20 milioni di euro) per il quale anche l’Inter nelle ultime settimane ha sondato il terreno. Oltre al difensore inglese, pronti anche 60 milioni di euro cash come conguaglio. Ma non solo. Perchè il Chelsea è disposto a mettere sul piatto un altro dei suoi esuberi di lusso che farebbe comodissimo al Milan, soprattutto in caso di addio di Leao.

Si tratta di Christian Pulisic, valutato intorno ai 40 milioni ed in scadenza nel 2024 con la società londinese. Lo statunitense, ormai fuori dai titolarissimi di Tuchel, è già stato accostato sia al Milan che alla Juventus nei mesi scorsi. Un’offerta complessiva da 120 milioni di euro che può davvero far vacillare il Milan, a poche ore dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di mercato.

Il Chelsea ci proverà fino alla fine, il Milan tenterà di resistere: l’assalto dei ‘Blues’ aumenta la pressione sulla prossima decisione di Maldini e Massara.