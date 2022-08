Gosens addio, ecco il big dal Barcellona: arriva in prestito

Un’indiscrezione proveniente dalla Spagna vorrebbe l’Inter vicina all’accordo col blaugrana: si ‘riapre’ la possibile cessione di Gosens

Clamoroso. Al termine di una giornata vissuta sul filo della tensione – e con la giusta dose di preoccupazione – da parte dei tifosi dell’Inter, ecco l’ennesimo colpo di scena. Ci sarebbe infatti un principio di accordo tra il coub nerazzurro ed un veterano del Barcellona: uno di quelli ‘messi alla porta’ da Xavi per il nuovo corso blaugrana. Ma andiamo con ordine, partendo dalla mattinata e dalla trattativa che aveva visto come protagonista Robin Gosens.

L’affare, dopo i primi dialoghi tra le due dirigenze, si era subito arenato per divergenze sulla formula del trasferimento. I tedeschi avrbbero voluto un prestito con diritto di riscatto, i meneghini pretendevano l’obbligo. Trattativa congelata, con l’ex Atalanta ormai certo di restare alla corte di Simone Inzaghi. Poco dopo, nel pomeriggio, voci su un possibile nuovo assalto del PSG per Milan Skriniar avevano fatto ripiombare nella preoccupazione l’ambiente. Anche qui, sebbene non sia ancora uffiiciale l’intoccabilità dello slovacco, sono arrivate le smentite di rito: Skriniar resta, Marotta alzerà il muro su qualsivolgia offerta milionaria proveniente da Parigi. Poi, nella tarda serata, la notizia bomba. Che ne presuppone necessariamente un’altra.

Inter, principio di accordo col Barcellona per Jordi Alba

🚨 ACCORD DE PRINCIPE entre l’Inter Milan et le FC Barcelone pour le prêt de Jordi Alba ! (@gerardromero) pic.twitter.com/RlJQPfVdAk — Actu Foot (@ActuFoot_) August 31, 2022

Con questo tweet, riprendendo informazion provenienti dalla stampa spagnola nella persona di Gerard Romero, giornalista molto vicino alle vicende del Barcellona, il portale esperto di mercato Actu Foot lanciava l’indiscrezione su un principio di accordo tra Inter e Barça per il passaggio di Jordi Alba in nerazzurro. La notizia è immediatamente rimbalzata all’interno di tutti i siti specializzati di mercato, con gli opportuni aggiornamenti che vi riportiamo di seguito.

Turro dipenderebbe, prosegue Romero, dalla volontà del giocatore. “Se Jordi Alba dirà di sì, domani -giovedì- sarà dell’Inter“, ha dichiarato. Ovvio che se fosse confermata la fumata bianca totale – quindi con l’assenso del pluridecorato terzino sinistro catalano, i nerazzurri dovranno trovare una sistemazione – che sia Leverkusen o altro -a Robin Gosens. Che a quel punto sarebbe oggettivamente di troppo nel ventaglio di scelte a disposizione di Inzaghi. Jordi Alba arriverebbe con la formula del prestito, col Barcellona pronto a contribuire e pagare il 60% dello stipendio al giocatore.