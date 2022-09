Griezmann spiana la strada al Milan: Maldini ci riprova

La curiosa situazione legata all’attaccante francese ancora di proprietà del Barcellona potrebbe favorire il Milan nella corsa al pupillo

Protagonista di una curiosa situazione contrattuale, per la quale l’Atletico Madrid, club nel quale il giocatore milita in prestito dal Barcellona, è oblbigato a pagare il riscatto dello stesso al verificarsi di determinate condizioni, Antoine Griezmann può essere il fattore attorno al quale ruota il mercato del Milan. Oltre che dello stesso club colchonero.

L’accordo sul prestito biennale stipulato due anni fa tra i catalani e il club della capitale prevede infatti che se il francese disputi più del 50% delle gare – dei minuti, si intende – con la maglia rojiblanca, scatta il riscatto obbligatorio, fissato a 40 miioni di euro. Questo finora ha creato una situazione paradossale, in cui Simeone rinuncia sistematicamente al transalpino per almeno 60′ a gara. Salvo poi farlo entrare a ripresa in corso. Il tecnico argentino ha mostrato tutto il suo disappunto, volendo essere libero di contare sul francese senza alcuna restrizione. Questo ha comportato che l’Atletico si sia fatto avanti con Laporta per tentare di trovare una soluzione di compromesso.

Griezmann ‘libera’ Correa: Maldini pronto all’assalto

La proposta della società madrilena è quella di accordarsi da subito per 25 milioni di euro: il Barça si accontenterebbe di una cifra inferiore avendo però la certezza di incassare una buona cifra per la cessione definitiva. In attesa di una risposta da parte della dirigenza catalana, l’Atletico già pianifica la prossima mossa per permettrersi un tale esborso. Il sacrificato, quello la cui partenza dovrebbe consentire il tesseramento definitivo de ‘Le Petit Diable’, è Angel Correa. E qui entra in gioco il Milan.

Già seguito quasi ossessivamente nell’estate del 2019, all’epoca della parentesi Marco Giampaolo, il piccolo argentino è rimasto a Madrid, guadagnadosi la fiducia del ‘Cholo’. Le impellenze tecnico-economiche sopra descritte però, mettono ora Correa nella posizione di possibile partente. Paolo Maldini non ha mai smesso di seguire la pista, che ora potrebbe tornare ad essere assolutamente percorribile. Servono almeno 30 milioni per convincere i madrileni a privarsi del loro attaccante.