Gosens scaricato: l’Inter anticipa la Juve per il sostituto

L’Inter sacrifica Robin Gosens a gennaio e tenta l’assalto al big: colpo low cost di Marotta che beffa la Juve

L’Inter ha ottenuto due vittorie consecutive contro Barcellona e Sassuolo, venendo fuori da un periodo nero. Simone Inzaghi ha fatto delle scelte è una di queste è quella di impiegare Federico Dimarco sulla fascia sinistra.

Dimarco da diverse partite ha giocato in pianta stabile come esterno di centrocampo a sinistra, ruolo che sulla carta dovrebbe essere di Robin Gosens. Quest’ultimo sta trovando pochissimi minuti, appena diversi spezzoni e una sola presenza da titolare contro il Lecce. Le gerarchie di Inzaghi sembrano ormai chiare e anche ieri contro il Sassuolo ha inserito Darmian a partita in corso da quella parte e non il tedesco ex Atalanta. Ecco perché Gosens potrebbe essere sacrificato dai nerazzurri già nel mercato di gennaio. Già negli ultimi giorni di mercato estivo l’esterno tedesco sembrava vicino alla partenza, verso la Bundesliga. Poi l’Inter ha deciso di ripensarci e tenerlo. In questo inizio di stagione ha avuto poco spazio ma non ha dato buoni segnali quando è entrato e nel mercato invernale potrebbe già arriva la fine della sua esperienza in nerazzurro.

L’Inter manda via Gosens e punta Grimaldo: beffa Juventus

L’Inter valuterebbe concretamente le offerte che si presenteranno a gennaio. Con l’eventuale incasso della cessione di Gosens, i nerazzurri andrebbero a puntare il terzino del Benfica Alejandro Grimaldo. Il classe ’95 spagnolo andrà in scadenza a giugno 2023 e l’Inter potrebbe aggiudicarselo a gennaio ad un prezzo molto favorevole rispetto al reale valore del calciatore.

Grimaldo è un calciatore che piace molto alla Juventus ma con l’incasso di Gosens, l’Inter partirebbe in vantaggio nella trattativa. Il Benfica potrebbe lasciarlo andare per circa 15 milioni di euro, per non rischiare di perderlo a zero in estate.