Allegri addio, l’erede arriva dall’Argentina: cosa sta succedendo

L’annuncio del tecnico dischiude degli scenari di mercato che riguardano da vicino la Juventus: possibile la clamorosa sostituzione

Qualcuno sostiene che ‘ogni momento sia buono‘. Che alla prossima sconfitta, o forse già solo alla prossima prestazione deludente, Max Allegri possa saltare. A dispetto della conferma, almeno fino a fine anno, assicurata a parole dal presidente Agnelli nel post-gara di Maccabi Haifa-Juventus.

Quel che appare certo, secondo tutti gli operatori di mercato, è che alla Juve sia partito il toto-allenatore. Una corsa che prevede, nella migliore delle ipotesi, l’arrivo di un nuovo tecnico a luglio. Nella peggiore, anche per questioni strettamente legate al bilancio bianconero, l’approdo prima della fine dell’ano solare di un nuovo profilo. Traghettatore o ‘big manager’ che sia, questo dipenderà da tante cose.

Gallardo dice addio al River Plate: suggestione Juve

“Credo sia arrivato il momento di chiudere un ciclo. È una delle decisioni più difficili. Farò una breve pausa. Al di là dell’annuncio, sono qui per ringraziare le persone che si sono fidate di me, Enzo, Jorge, Matías, l’intero gruppo dirigente per avermi dato l’opportunità di esprimermi con totale libertà per sviluppare il nostro lavoro. Ringrazio molte persone che mi hanno accompagnato fedelmente in questo percorso per otto anni e mezzo. Ringrazio anche il mio staff tecnico che mi ha spinto e mi ha fatto andare avanti”. Con queste parole, rilasciate in conferenza stampa, Marcelo Gallardo ha annunciato il suo addio al River Plate dopo oltre 8 anni di successi e trionfi.

L’allenatore argentino concluderà dunque il suo rapporto con ‘Los Millionarios’ entro fine anno. Coincidenza temporale che potrebbe incastrarsi alla perfezione con la volontà del club bianconero di voltare pagina, affidandosi ad un profilo di tutto rispetto. Non ci sono ancora, ovviamente, contatti ufficiali tra le parti, ma il nome di Gallardo inizia a circolare pesantemente come possibile candidato per la sostituzione del traballante Allegri.