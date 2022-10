Simeone e Ostigard fanno volare il Napoli: azzurri sempre più inarrestabili

Il Napoli liquida ancora i Rangers e resta in testa al girone A di Champions League: al Maradona decidono Simeone e Ostigard

Due gol di Simeone e uno di Ostigard: Napoli ancora inarrestabile: dodicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League per gli azzurri di Spalletti.

Il Napoli parte con le marce alte e sblocca il risultato dopo appena undici minuti: lo fa con Giovanni Simeone che controlla e conclude col destro dopo un bel cross Di Lorenzo facendo gioire il ‘Maradona’. Passano cinque minuti e il Cholito si ripete con un colpo di testa da bomber puro su cross di Mario Rui.

Nella ripresa qualche occasione per il terzo gol dell’attaccante argentino, ma senza fortuna. Incorona la serata il tris calato nel finale da Ostigard: il difensore va in gol di testa, realizzando la centesima rete in Europa nella storia del club partenopeo. Il Napoli resta in testa al girone, con la possibilità di andare ad Anfield a giocarsi il primo posto del girone anche in caso di sconfitta contro il Liverpool di Klopp.

Napoli-Rangers: tabellino e classifica

NAPOLI-RANGERS 3-0

11’ e 16’ Simeone, 80′ Ostigard

Classifica gruppo A: Napoli 15, Liverpool 12, Ajax 3, Rangers 0