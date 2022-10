Infortunio in allenamento, salta la sfida col Milan: la nota UFFICIALE

Brutte notizie per il Torino in vista della sfida col Milan: non ci sarà Ola Aina, infortunatosi in allenamento

Tegola Ola Aina per il Torino a pochi giorni dalla delicata sfida interna contro il Milan di Stefano Pioli: l’esterno rischia di rientrare a gennaio.

“Il calciatore Ola Aina ha finito anzitempo la sessione odierna” recita il comunicato ufficiale del Torino che ha poi spiegato come i “primi accertamenti hanno evidenziato un interessamento distrattivo a livello del bicipite femorale sinistro”.

Ad ogni modo, conclude il club granata, l’infortunio “verrà approfondito con ulteriori esami nei prossimi giorni”. Una brutta notizia per Ivan Juric, soprattutto in vista della già difficile partita in programma domenica sera contro il Milan di Stefano Pioli.

Torino, brutto infortunio per Ola Aina: salta il Milan

Undici gettoni di presenza ed un gol in questo inizio di stagione, Ola Aina è un elemento imprescindibile per il Torino di Ivan Juric. L’infortunio rimediato in allenamento rischia di tenere l’esterno anglo-nigeriano fermo ai box per almeno un mese.

Se così dovesse essere, il laterale destro classe ’96 salterebbe non solo la partita di domenica sera col Milan, ma anche quelle con Bologna, Sampdoria e Roma, rientrando, così, a gennaio quando il Torino affronterà il Verona alla ripresa del campionato dopo la lunga sosta invernale.