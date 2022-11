Tegola per Spalletti: UFFICIALE il forfait del big

Alla vigilia del big-match contro l’Atalanta, Luciano Spalletti incassa con amarezza la notizia proveniente dall’infermeria

Dopo l’indolore ma comunque fastidiosa- perchè immeritata – sconfitta di Anfield, il Napoli capolista si rituffa in campionato, dove comanda la classifica con la più diretta inseguitrice, l’Atalanta, distante 5 punti.

E proprio a Bergamo, nel pomeriggio di sabato, i partenopei sfideranno gli orobici nel big-match della 13esima giornata. Purtroppo per Luciano Spalletti e per tutti i tifosi azzurri, un big, forse il più atteso, non sarà dell’incontro. È stata la stessa società ad emettere un comunicato ufficiale con cui si dà evidenza dello stop del giocatore.

UFFICIALE Napoli, Kvaratskhelia out per Bergamo

“Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per episodio di lombalgia acuta“, si legge nella nota del club azzurro.