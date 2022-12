Sostituto di Bennacer 👀: scherzetto del Milan alla Juventus ❗

Il Milan può soffiare Amrabat e Inter e Juventus: rossoneri sul fantasista marocchino in caso di divorzio con Bennacer

Il Milan si guarda intorno e pensa al futuro: il club rossonero è alle prese con il rinnovo di Ismael Bennacer, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2024.

Nel caso in cui Ismael Bennacer non dovesse rinnovare il contratto che lo lega al Milan, il club rossonero potrebbe puntare su Sofyan Amrabat, classe ’96 della Fiorentina. Protagonista con il Marocco ai Mondiali in Qatar, l’ex Verona piace anche – e tanto – a Juventus e Inter.

Per prelevarlo dalla Fiorentina, il Milan metterebbe sul piatto il cartellino dell’attaccante classe 2002 Lorenzo Colombo, attualmente in prestito al Lecce. Una strategia che lascerebbe fuori dai giochi Juventus e Inter.

Calciomercato Milan, Amrabat nel mirino per il futuro

Centrocampista offensivo classe ’96, Sofyan Amrabat è uno dei protagonisti del Marocco semifinalista dei Mondiali in Qatar. In questa stagione, tra Fiorentina e Nazionale, ha raccolto trenta gettoni di presenza.

Arrivato in Italia nel 2019, quando a prelevarlo dal Club Bruges fu l’Hellas Verona, attualmente il suo valore di mercato si aggira intorno ai dieci milioni di euro. Cifra che il Milan potrebbe “coprire” almeno in parte con il cartellino di Lorenzo Colombo.