Skriniar ai saluti👋🏻, c’è già il nuovo leader difensivo 🤔

L’Inter potrebbe pensare a Martin Erlic per la difesa: un possibile innesto in caso di addio di Skriniar

Il cartellino di Martin Erlic offerto all’Inter: difensore croato classe ’98, potrebbe essere lui il sostituto di Milan Skriniar al centro della retroguardia.

L’Inter guarda al futuro della difesa: il contratto di Milan Skriniar si avvicina alla scadenza e il club nerazzurro potrebbe sostituire l’ex Sampdoria con Martin Erlic. Lo stopper croato classe ’98 sarebbe stato offerto all’Inter che – chiaramente – spera di trattenere il pilastro del suo reparto arretrato.

Venticinque gettoni di presenza in questa stagione, Milan Skriniar veste la maglia dell’Inter dal 2017, quando fu prelevato dalla Sampdoria per trentaquattro milioni di euro. Il suo valore è praticamente raddoppiato in questi anni ed il suo contratto con l’Inter scadrà il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Inter, Erlic per il post Skriniar

Se Skriniar non dovesse rinnovare il contratto che lo lega all’Inter, il club nerazzurro potrebbe virare su Martin Erlic, ex Spezia, oggi in forza al Sassuolo. La società neroverde lo aveva prelavato nel 2015 dal Parma, e in questi anni gli ha dato la possibilità di crescere con diversi prestiti.

Il suo attuale valore di mercato si aggira intorno ai 5 milioni di euro, ma il rendimento di questa stagione (finora tredici gettoni di presenza) potrebbe farne lievitare il prezzo.